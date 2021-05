Napoli/Resto d’Italia: attori e campioni nella gara del Maradona

Allo stadio Maradona si giocherà la partita di beneficenza che vedrà affrontarsi il Napoli/Resto d’Italia. La gara verrà trasmessa il 2 giugno in diretta tv su Rai 2. Un’ occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla nascita della Nazionale di calcio attori, nella quale si ricorderà il Pibe de Oro e il ricavato andrà tutto in beneficenza per Save The Children. Il quotidiano La Repubblica “anticipa” i nomi di qualche partecipante. Non solo attori, ma anche campioni di calcio del presente e del passato. come Federico Balzaretti, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale, Alessio Cerci, Gennaro Iezzo. Per gli attori giocheranno Gabriel Garko, Federico Moccia, Enzo Decaro, Carlo Buccirosso, Matteo Garrone e Giuseppe Zeno. La partita sarà diretta da una squadra tutta al femminile: Martina Molinaro, Mara Mainella, Stefania Genoveffa Signorelli e Stefania Menicucci.