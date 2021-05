Napoli-Fabian Ruiz, AdL non farà sconti sul prezzo

Il Napoli è concentrato sul finale di stagione, dove stasera, al di là dei risultati, sarà ancora in zona Champions, ma anche il mercato farà la sua parte. Ad esempio Fabian Ruiz, non è un mistero che possa essere un pezzo pregiato della prossima sessione estiva. Al momento si è lontani dall’accordo sul rinnovo, questo certamente preoccupa l’ambiente partenopeo. AdL, come riporta la Gazzetta dello Sport, però non farà sconti è chiederà sempre sui 60 milioni. In questi conterà anche la volontà del ragazzo per la prossima finestra di mercato.

La Redazione