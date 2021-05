Luca Gotti (all. Udinese): “Il 5-1 di Napoli? Errori che non mi aspettavo”

L’Udinese esce dallo stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri, con una netta sconfitta, ma non cancella l’ottima stagione in campionato. A fine gara le parole del tecnico dei friulani Luca Gotti. “Il 5-1 contro il Napoli? Ovviamente sono dispiaciuto, perchè abbiamo commessi diversi errori che non mi aspettavo. Negli ultimi giorni ho perso tre calciatori per infortunio e qualcuno li ho recuperati in extremis. C’è da dire che abbiamo affrontato una squadra, quella azzurra in gran spolvero e che ci ha messo in grandissima difficoltà. E’ chiaro che il punteggio finale mi fa male, non posso dire il contrario ovviamente”.

La Redazione