Lo staff azzurro: «Ora la pressione è su chi dovrà vincere per forza»

Nell’ abbraccio sono il gol tra Lorenzo e Gattuso c’è tutto. Non ha ancora la sembianza di un saluto finale, ma ritrovi l’amicizia, la stima, l’affetto che solo il lavoro di ogni giorno può far nascere. Forse andrà via, chissà se questo è il destino o dietro quella gioia immensa che sta dando il suo Napoli, De Laurentiis non si convinca che è il caso di provarci, di tentate di colmare il solco che c’è tra lui e Ringhio. Ma intanto mancano due partite, le ultime due. Gattuso commenta con il suo staff, a bassa voce. Forse è la prima volta che si lasciano andare un po’ tutti così: «Ora la pressione è su chi dovrà vincere per forza». È una squadra che vola, che dà spettacolo, che vince e che non si ferma più. E che sta bene anche fisicamente. Ed era per questo che Gattuso non capiva perché c’era tutta quella tensione, tutte quelle anime in fermento. Vorrebbe parlare ma sa che non è neppure il caso di chiedere: il silenzio stampa è confermato.

P. Taormina (Il Mattino)