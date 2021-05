La vera sorpresa del Napoli è il messicano, ha ritrovato gamba ma soprattutto lucidità sotto porta

Il messicano, a segno 14 volte quest’anno, è stata la vera sorpresa del Napoli 2020-21. Perché dopo la scorsa stagione passata in ombra totale, ha ritrovato gamba, ma soprattutto lucidità sotto porta. Prima dell’infortunio muscolare nella gara contro la Juventus è stato uno degli uomini più in forma ed ha contribuito in maniera decisiva alla scalata degli azzurri. Tra le note liete sotto porta anche Matteo Politano (di gol ne ha segnati 12) che è riuscito a trovare continuità di rendimento nonostante sia partito spesso dalla panchina: un dodicesimo uomo preziosissimo perché capace di calarsi subito nella parte, diventando in fretta un titolare a tutti gli effetti. Bruno Majorano (Il Mattino)