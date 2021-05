Partita molto semplice per Calvarese, solo il Napoli con ancora in palio qualcosa (Champions), gara e risultato mai in discussione. L’arbitro della Val Vomano la chiude con XX falli e un solo ammonito. Vista la penuria di arbitri a disposizione di Rizzoli si candida per un meritato bis nelle gare della penultima giornata (il derby di Roma?). Non c’è rigore su Manolas e Zielinski.



NO RIGORE



Due episodi in area dell’Udinese, entrambi ben valutati da Calvarese: Leggera spinta (con le mai sulla maglietta) di Okaka su Manolas, poco per il rigore. E’ Zielinski che va a sbattere su Becão che è già fermo quando arriba il contatto. E’ con la gamba (braccia ben lontane dal pallone) l’intervento in scivolata di Stryger Larsen sul cross di Lozano.



REGOLARE



Pochi dubbi sulla regolarità dei gol del Napoli: non c’è fallo di Osimhen su Zeegelar sulla rete di Zielinski, anticipa pulito di Lozano su De Paul nel 3-1.

Fonte: Edmondo Pinna CdS