Il Napoli ad un passo dal record di gol del 2016/17

La matematica non è un’opinione. E la matematica dice che con quello di Lorenzo Insigne di ieri sera, i gol stagionali del Napoli diventano 100: cifra tonda. La somma è facile: 83 reti in campionato, 8 in Coppa Italia e 9 in Europa League il tutto in 49 partite, soltanto nella stagione 2016-17 il Napoli ha segnato di più (111). Oltre quota 100 era andato anche nell’annata 2014-15: 104 gol quella volta, ma in 59 gare, ovvero 10 in più rispetto ad oggi. Si tratta di numeri tutt’altro che banali visto che Rino Gattuso ha voluto costruire fin dal primo minuto del ritiro di Castel di Sangro una squadra improntata sul gioco offensivo. E allora non è certo un caso che al momento (il resto del turno di campionato si gioca tra oggi e domani sera), quello del Napoli sia il secondo miglior attacco di Serie A dietro l’Atalanta (a 84 gol).

Bruno Majorano (Il Mattino)