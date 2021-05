“Il Mattino” vota gli azzurri: trionfo dei terzini sulle fasce, Fabian un gigante

Le pagelle azzurre de “Il Mattino”

Per poco meno di mezz’ora c’è un po’ di affanno perché singhiozza il gioco con Fabian e Bakayoko che balbettano in fase di impostazione. Ma solo per poco. L’Udinese è compatta, tutti a difesa della palla, fa giocare male, chiude le linee di passaggio e Zielinski si abbassa troppo per puntare Walace. Poi appena si allunga, la partita si sblocca con la genialata di Osimhen e pare diventare tipo una discesa libera senza né curve né ostacoli. Macché: a difesa schierata, Okaka la riapre. Poi è un altro Napoli quello che entra in campo nella ripresa: cattivo, spietato, con una mentalità praticamente cinica. E con una condizione atletica straordinaria.

6 MERET



6,5 DI LORENZO



6 MANOLAS



6,5 RRHAMANI



6,5 HYSAJ



7,5 FABIAN RUIZ



6,5 BAKAYOKO



6,5 LOZANO



7 ZIELINSKI



6,5 INSIGNE



7 OSIMHEN



6 MERTENS



6 ELMAS



sv POLITANO



sv DEMME



sv MARIO RUI



7,5 GATTUSO



Fonte: (Il Mattino)