I numeri personali degli attaccanti per arrivare a 100 gol

Ovviamente a fare schizzare verso l’alto il numero di gol ci hanno pensato gli attaccanti, e la cosa suona quasi come un paradosso visto che per lunghissimi tratti della stagione il Napoli ha dovuto fare a meno di Mertens, Osimhen e Petagna (le tre prime punte di ruolo). E infatti il contributo da parte loro è stato di 25 centri (10 a testa per Osimhen e Mertens, 5 Petagna), al resto ci hanno pensato gli altri 10, visto che il Napoli ha mandato in gol la bellezza di 13 giocatori diversi. Su tutti, ovviamente, spicca la stella di Lorenzo Insigne che ieri ha segnato il suo 18esimo centro stagionale eguagliando il suo record in serie A della stagione 2016-17. Questa, però, sembra l’annata della consacrazione, della maturità, della svolta. Con Gattuso si è preso bene fin da subito, l’allenatore lo ha riportato alla sua posizione preferita (esterno a sinistra) dandogli massima libertà e pungolandolo ad ogni occasione. È così che il capitano ha rappresentato il punto di riferimento in avanti, affiancato – soprattutto a inizio stagione – dai guizzi importantissimi di Lozano. Bruno Majorano (Il Mattino)