Difesa – Rrahmani, quasi mai in affanno contro l’Udinese, il suo voto

6 MERET – Non ha visione della traettoria sul gol di Okaka perché la palla passa tra Manolas e Rrahmani. È un tiro imparabile, senza dubbio. E non ci sono colpe. Poi non succede più nulla che gli consente di poter dire che c’era anche lui sul campo di gioco. Per il resto preciso con i piedi e sereno nel palleggio anche sotto pressione.

6,5 DI LORENZO – La spinta tiene ancorato Stryger Larsen e crea superiorità nell’interscambio con Lozano. Sua anche la prima grande occasione del match sulla sponda di Osimhen, sfiorando il gol. Si riscatta nella ripresa con un bel gol e commette una sola disattenzione che Ouwejan non sfrutta.

6 MANOLAS – Gioca i primi 40 minuti del match in costante e pulito anticipo su Okaka. Ma alla prima occasione, l’unico vero sussulto degli ospiti, l’attaccante friulano riesce a tenerlo alle spalle, gli concede l’appoggio e arriva la girata dell’attaccante che passa tra le gambe. Pericoloso in attacco su calcio piazzato.

6,5 RRHAMANI – Impegnato di rado, sempre attento nell’incrociare lo sguardo con Manolas per tenere la linea e limitare anche Pereyra. Cerca di supportare, vanamente, Manolas in occasione del gol di Okaka. Quasi mai in affanno quando entra Forestieri ma la difesa è assai più aggressiva: nella ripresa è un dominio totale.

6,5 HYSAJ – Ordinato, attento: Molina prova a spingere, puntualmente respinto. Poi nella ripresa diminuisce il suo sostegno alle puntate di Insigne. Poi il fuoriprogramma del pressing da prima punta durante un contropiede. Ma è temerario, aggressivo e coraggioso. E non sbaglia mai nulla.

La Redazione