De Laurentiis ironico sull’ incontro in Lega: «Aria buonissima, arcobaleno»

Per De Laurentiis è stata una giornata frenetica, prima a Milano dove ha incontrato gli altri 19 club della serie A per parlare di Fondi, diritti tv, stipendi da pagare e soprattutto della eventuale sanzione alla Juventus, poi al Maradona per la partita. «Aria buonissima, arcobaleno», stronca con ironia chi prova a strappargli un parere sulla riunione informale in un hotel di Milano. Allo stadio è arrivato appena in tempo per l’inizio del match, poco prima delle 20,30 con volo privato da Milano. Perché voleva sentire di persona il clima che c’è tra i club, spaccati su tutto. Da un lato il fronte delle sette sorelle che hanno chiesto la testa del presidente della Lega Dal Pino, dall’altro le società che invocano la riapertura del tavolo sui Fondi (e pare che in autunno se ne tornerà a parlare). Il clima è teso, in molti non hanno soldi per pagare gli stipendi, il Napoli è in regola ma entro il 31 maggio deve saldare due mensilità. Ma ieri al centro di tutto c’era la posizione della Juventus e della Superlega. È Cairo, patron del Torino, a fare la sintesi migliore. «La Juventus non mi sembra che abbia fatto ancora passi indietro». Con il Napoli che segue l’evoluzione.

P. Taormina (Il Mattino)