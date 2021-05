Da Firenze – Gattuso quasi viola, vorrebbe che lo seguissero due azzurri

Che Gattuso sia da tempo in cima alla lista di Commisso per la panchina della Viola, si sa da tempo, ma stando a quanto riportato oggi da il Corriere Fiorentino, si sarebbe ad un passo dalla firma: “Rino Gattuso e la Fiorentina sempre più vicini. Con la squadra in cerca della salvezza aritmetica, Commisso ha rotto gli indugi per il nuovo allenatore: l’accordo (biennale) con l’attuale tecnico del Napoli sembra davvero a un passo”. Sembrava ci fosse stato un raffreddamento tra le parti, dovuto soprattutto ai dubbi dell’ attuale allenatore del Napoli, ma adesso pare che si siano dissolti, grazie all’ intervento del patron gigliato. Gattuso avrebbe anche avanzato qualche richiesta di mercato. Il quotidiano scrive: “L’ intervento del presidente avrebbe convinto Gattuso: la squadra che verrà allestita sarà in linea con le convinzioni tecniche dell’allenatore. Rassicurazioni che avrebbero fatto breccia nel tecnico calabrese che ancor prima dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro per due stagioni, chiede coinvolgimento e peso specifico nelle scelte del prossimo mercato per allestire una squadra più possibile incline alle sue idee. Da Napoli Gattuso porterebbe volentieri il terzino Hysaj e l’esterno offensivo Politano, ma più che i nomi sono le ambizioni di Commisso ad aver facilitato la (quasi) fumata bianca, anche perché con i fondi pubblici in arrivo per il restyling del Franchi l’americano sarebbe pronto a investire prima sulla squadra. Se dirigenti e avvocati sono già al lavoro per la stesura dei documenti, mancano però ancora le firme. D’altronde la corsa alla Champions League del Napoli impedisce qualsiasi ufficialità”.