Come uscire dalla crisi del calcio? La ricetta della Lega “Salary Cap e campionato a 18 squadre!”

È questa la ricetta della serie A per uscire dalla crisi. I dirigenti dei club del massimo campionato ne hanno parlato ieri in una riunione informale che avrebbe dovuto avere al centro le conseguenze della Superlega. Invece, il clima più disteso – favorito anche dal fatto che finalmente i dirigenti si ritrovavano in presenza e non soltanto in video – ha permesso di ricucire certi strappi e di far riavvicinare posizioni che sembravano inconciliabili. Evidentemente, quello di ieri è stato un primo passo. Tra una decina di giorni ci sarà una nuova riunione, ma il prossimo step sarà quello di arrivare ad un documento programmatico che contenga una serie di riforme finalizzate alla ripresa del calcio e a rendere l’intero sistema più sostenibile. «Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità generale», ha spiegato Marotta all’uscita. A cura di Pietro Guadagno