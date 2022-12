Castellacci: “I giovani e i calciatori saranno vaccinati nei prossimi due mesi. Europeo primo passo verso la normalità”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, presidente della L.A.M.I.C.A.: “Trovo doveroso che siano stati vaccinati i calciatori impegnati agli Europei, anche perché le dosi iniziano a esserci e purtroppo, in molti casi, vengono anche sprecate. Se si procede con i ritmi delle ultime settimane, penso che tutti i giocatori e i giovani in generale saranno vaccinati nel giro di un paio di mesi. Mi auguro che in vista della prossima stagione non serva più alcun protocollo. L’immunità di gregge si raggiungerà solo quando tutto il mondo sarà vaccinato, non basta solo il nostro paese o l’Europa intera. Dobbiamo convivere con il virus, che viaggia per il mondo e muta. Di conseguenza, anche i vaccini devono adeguarsi ai nuovi ceppi. La cosa peggiore, calcisticamente parlando, è essersi abituati a vedere gli stadi vuoti. In tal senso, le riaperture previste per gli Europei sono un primo passo verso il ritorno alla normalità”