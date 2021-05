CALCIO FEMMINILE – Idea Sabatino per la neo promossa Lazio Women

Domenica scorsa, dopo il Pomigliano femminile, ha centrato l’obiettivo della promozione in serie A femminile, anche la Lazio Women di coach Carolina Morace, ma si pensa anche al futuro. Uno degli obiettivi è il rinnovo dell’attaccante spagnolo Adriana Martin che ha accettato di scendere di categoria ed ha inciso alla grande per la squadra biancoceleste. Piace anche al Napoli femminile del presidente Lello Carlino, ma il patron Lotito farà di tutto per confermarla. Per la prossima stagione si pensa alla punta della Fiorentina Daniela Sabatino, soprattutto nel caso di non permanenza con la casacca viola. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com.

La Redazione