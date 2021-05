Bando diritti tv, fissata una nuova assemblea per venerdì

Un calcio in crisi per il quale si cerca da più parti una soluzione. Dai fondi, alle nuove “idee”, alle piattaforme streaming ai diritti tv. Per questi ultimi per venerdì è stata fissata una nuova Assemblea, stavolta in videoconferenza, con l’assegnazione del pacchetto 2 dei diritti tv all’ordine del giorno. I club dovranno decidere se accettare l’offerta di Sky, che ha confermato gli 87,5 milioni in media a stagione, oppure se rifare il bando. Una delle variabili in gioco è il ricorso della stessa tv satellitare, il cui esito dovrebbe arrivare prima di venerdì.

Cds