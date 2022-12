Baiano: “Rivorrei Sarri al Napoli ma non penso accadrà. Poche certezze sul prossimo allenatore degli azzurri”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli e della Fiorentina: “Conosco bene Sarri, ma non so dove allenerà la prossima stagione. Sicuramente lo rivorrei sulla panchina del Napoli, conosce già la piazza e i calciatori, a differenza di Allegri. Però, penso che il prossimo allenatore del Napoli non sarà né l’uno né l’altro. Vedo molte analogie tra Sarri e Zeman, entrambi sono bravissimi nel creare gruppi forti. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, ho trovato esagerate le critiche che gli sono state rivolte nei mesi scorsi. Ha risollevato in poco tempo le sorti di una squadra che, prima del suo arrivo, era in un momento disperato. Sono d’accordo con Allegri quando afferma che la differenza la fanno i calciatori e non gli allenatori. Il futuro del Napoli dipenderà dal finale di campionato, se entrerà in Champions League, la crescita continuerà, altrimenti c’è il rischio concreto che qualche grande giocatore possa andare via. Non ci sono certezze attorno al nome del nuovo allenatore, ne sono stati contattati tantissimi, compresi Italiano e Galtier, tecnico del Lille”