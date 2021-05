Questo pomeriggio si sta giocando alla “Sardegna Arena” la sfida salvezza tra il Cagliari e la Fiorentina, dove il punteggio è sullo 0-0. Per i viola allenati da Iachini però non ci sono buone notizie dall’infermeria. Nell’intervallo è uscito per un problema muscolare il portiere Dragowski ed è in forte dubbio per la gara di domenica alle ore 12,30 contro il Napoli sfida valevole per la penultima di campionato.

La Redazione