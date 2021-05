Attacco – Lozano cresce alla distanza con maggiore pressione nella ripresa

6,5 LOZANO – Scialbo, involuto, molto poco brillante. Primo tempo dove si è visto pochissimo, senza riuscire mai ad essere incidente. Poi quando alza anche lui il baricentro, inizia a pressare con maggiore determinazione, anticipa con un guizzo De Paul ed è il gol numero 11.

6,5 INSIGNE – In fase di possesso parte, alterna la posizione di trequartista a quella di esterno alto. Non una prima frazione che resterà negli annali delle sue performance, ma c’è sempre dal punto di vista tattico per cucire il gioco offensivo. Meglio nella ripresa quando prende una traversa e segna il gol del 5-1. Con abbraccione a Ringhio.

7 OSIMHEN – Un incubo per i difensori. Continua ad esser il fattore dirimente del Napoli: Bonifazi non riesce mai a tenerlo, i raddoppi diventano evanescenti. Spacca la difesa, movimento splendido su Becao in occasione del primo gol. Straordinario quando fugge via a tre difensori, ma è un po’ nervosetto. È diffidato, meglio tutelarlo.

La Redazione