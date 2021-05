A. Perillo, giornalista RAI: “Spalletti soluzione ottimale, io opterei Sarri”

Su Radio Crc è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai: “Ho criticato Gattuso quando era giusto farlo, ma anche allora dicevo che era un allenatore che merita rispetto. Non so se possa restare ancora sulla panchina del Napoli, tutto dipende da quanto è profonda la frattura con il presidente Aurelio De Laurentiis”.

Qualora non ci fosse la possibilità di un riavvicinamento tra Gattuso e De Laurentiis, Antonello Perillo preferirebbe che il Napoli si affidasse a un allenatore esperto per la prossima stagione: “Lo dico soprattutto nel caso il Napoli si qualificasse in Champions . Gattuso ha confermato che non è facile gestire campionato e coppe. Spalletti, di cui si parla in queste settimane, sarebbe una soluzione ottimale. A dire la verità, se potessi scegliere io, opterei per il ritorno di Sarri. Un Napoli così spettacolare non l’abbiamo più visto dall’addio del tecnico di Figline Valdarno”.