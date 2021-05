A. Agostinelli, ex Napoli: “Senza quegli infortuni, avrebbe potuto lottare per lo scudetto”

L’ha detto l’ex calciatore e tecnico del Napoli Andrea Agostinelli a Radio Crc: “Il destino di Gattuso si deciderà a fine campionato. Però, qualora dovesse andare via, il Napoli avrebbe l’obbligo di trovare un allenatore in grado di migliorare i risultati ottenuti da Rino. In questo momento il Napoli è la squadra più in forma del campionato andrà in Champions di sicuro. Qualora il Napoli non fosse andato in Champions, avremmo potuto parlare di fallimento. Così non sarà, anche se qualche rimpianto ci sarà comunque. Senza tutti quegli infortuni, il Napoli avrebbe potuto anche lottare per lo scudetto.

Fonte: Radio CRC