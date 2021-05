A. Agostinelli, ex Napoli: “Andava aspettato. Benevento penalizzato”

L’ha detto l’ex calciatore e tecnico del Napoli Andrea Agostinelli a Radio Crc: “Non è riuscita a contendere all’Inter il tricolore nemmeno la Juve. Secondo me la Juve ha già deciso la linea da seguire, aspetterà la fine del campionato per comunicarla. Difficilmente Pirlo verrà confermato sulla panchina bianconera. Ci sta non vincere lo scudetto dopo nove anni di trionfi, ma non qualificarsi nemmeno in Champions sarebbe un disastro che nessuno avrebbe mai potuto preventivare. Osimhen andava aspettato anche perché il Napoli ci ha puntato con determinazione. Vigorito aveva ragione a lamentarsi, il Benevento è stato penalizzato”.

Fonte: Radio CRC