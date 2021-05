Approfondimento A.Pisciotta – Napoli-Udinese: azzurri in piena crescita

Approfondimento sul Napoli, del goal subito, contro l’Udinese per la 36/a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Goal subito (2-1) – Okaka al 40′:

Goal subito per un errore degli errori di posizione, infatti vediamo (figura 1) Bakayoko che va a chiudere l’avversario senza chiudere la linea di passaggio. Seppur lì in quella zona di campo ci sono già Hysaj che segue l’avversario sulla fascia, ed Insigne che affronta l’avversario con la palla. Il secondo errore di posizione è quello di Rrahmani che si è fatto trascinare in zona palla, infatti bastava lasciare già il 3 contro 2 che si è creato in zona palla e restare più vicino al compagno di difesa Manolas, per anticipare il passaggio. Bravo poi Okaka a tenere palla e con la sua fisicità (figura 2), a girarsi e tirare cercando il palo più lontano. Meret sul tiro è incolpevole in quanto non vede partire la palla perchè coperto da Rrahmani, e forse c’è anche una leggera deviazione.

Le statistiche ci aiutano a capire l’andamento della partita, infatti vediamo (figura 3) gli azzurri aver effettuato ben 22 tiri verso la porta avversaria ed averne subiti solo 4. Ma il dato che sembra stupire è il fatto che 1 solo tiro è stato effettuato dall’Udinese nello specchio della porta facendo goal, rispetto agli altri 3 che sono finiti fuori.

Invece per le zone da dove sono arrivati i tiri possiamo vedere (figura 4), che da dentro l’area piccola c’è lo 0%, ovvero il Napoli non ha ricevuto nessun tiro, segno di crescita visto che contro lo Spezia ha ricevuto il 13% di tiri dall’area piccola.

Conclusioni dell’approfondimento:

In conclusione vediamo una costante crescita del Napoli e di mister Gattuso con il suo staff. Segno che l’obiettivo lo vogliono raggiungere per finire la stagione e sedersi insieme al presidente De Laurentiis per chiacchierare e programmare il nuovo anno calcistico, magari alzando l’asticella degli obiettivi.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta