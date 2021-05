Approfondimento A.Pisciotta – Napoli-Udinese: azzurri in grande forma

Approfondimento sul Napoli, dei goal fatti, contro l’Udinese per la 36/a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Primo Goal – (1-0) – Zielinski al 28′:

Lancio di Bakayoko (figura 1) sulla punta centrale Osimhen, questo si appoggia a Zielinski (figura 2). Ed il polacco con un colpo di testa gli restituisce la palla, generando un 1 contro 1 tra attaccante e difensore. L’attaccante azzurro tira ma il portiere pare, dopodichè sulla respinta ci arriva Zielinski che colpisce per il vantaggio.

Secondo Goal – (2-0) – Ruiz al 31′:

Questa volta il lancio è di Hysaj che allarga il gioco su Zielinski (figura 3). Il polacco dopo aver messo la palla a terra, ritorna centrale per Fabian Ruiz (figura 4). Lo spagnolo dopo aver fatto un grandissimo stop si prepara al tiro (figura 5), mettendo la palla sul palo lontano dove il portiere non può arrivarci.

Terzo Goal – (3-1) – Lozano al 56′:

Buon pressing degli azzurri, che sul giro-palla degli avversari li vanno a prendere alti. Infatti (figura 6), Zielinski va in pressing sul portatore chiudendo le linee di passaggio, allo stesso tempo Osimhen fa con il difensore centrale. Costringendo gli avversari a tornare dal portiere che di prima intenzione gira palla, pressato da Osimhen. Intanto Lozano (figura 7) si mette in una posizione ottimale, marcando due avversari e sfruttando la sua velocità anticipa De Paul e va dritto in porta portando a tre le reti degli azzurri.

Quarto Goal – (4-1) – Di Lorenzo al 66′:

Dal calcio d’angolo vediamo che il Napoli è nettamente in inferiorità (figura 8), infatti ci sono 5 azzurri in area di rigore contro 8 calciatori di movimento più il portiere, per un totale di 9 avversari. Al colpo di testa di Manolas la i difendenti salgono sulla linea dell’area piccola, nel frattempo Di Lorenzo riesce ad inserirsi e si trova la respinta del portiere. Non può far altro che insaccare per calare il poker azzurro.

Quinto Goal – (5-1) – Insigne al 91′:

Il quinto goal è sintomo di crescita della squadra e di non volersi fermare. Infatti arriva al 91′ minuto, dove l’azione parte da un cambio di gioco di Insigne e Mario Rui che tende a salire. Ma lo stesso terzino del Napoli (figura 10), tende a chiamare e far salire il capitano per creare superiorità. Nello stesso momento l’azione diventa personale di Politano che vorrebbe partecipare anche lui con il goal. Ma il tiro respinto finisce proprio sui piedi di Lorenzo Insigne, che con uno stop di petto ed un tiro a volo mette il sigillo per il pokerissimo e per il suo 18° goal in questa stagione.

Conclusioni dell’approfondimento:

E’ un “Super” Napoli quello visto ieri sera, ha creato sempre superiorità numerica in attacco. Con questo clima gli azzurri possono davvero centrare l’obiettivo prefissato quello di rientrare nel posto Champions. Giocare prima degli avversari può essere un vantaggio, e questo lo è per il Napoli. Mettere pressione agli avversari con il rischio che possano sbagliare è un vantaggio da non sottovalutare. Gattuso, ieri, ha ancora una volta dimostrato che su quella panchina ci sa stare. Tutti gli attacchi ricevuti lo hanno solo rafforzato. Ora non ha più da dimostrare nulla, tranne che può creare un bel progetto per portare gli azzurri a vincere qualcosa nel nuovo anno calcistico.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta