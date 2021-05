Una tragedia nella festa della Salernitana, morto un tifoso di 29 anni

Un’ombra sulla festa della Salernitana per la conquista della serie A. Ieri sera, intorno alle 21, è avvenuto un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane tifoso di 29 anni. Sul posto, sul lungomare Trieste, è intervenuta la polizia municipale per accertare la dinamica del tragico evento. Il giovane era da solo alla guida di un motociclo, pare con una bandiera in mano ed è caduto sbattendo violentemente la testa sul ciglio della strada. Saranno fondamentali comunque anche le telecamere della zona per valutare cosa possa essere accaduto. Il giovane è stato portato subito in ospedale dove, alla notizia dell’incidente, si sono recati un centinaio di supporter granata. Fonte: CdS