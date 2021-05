Ultime Udinese – Tre possibili cambi per Gotti, stasera c’è il Napoli

L’Udinese è matematicamente salva, dopo il punto conquistato contro il Bologna, ma cercherà comunque di onorare al meglio la sfida contro il Napoli. Il tecnico dei friulani Gotti dovrà fare a meno, anche di Arslan, uscito malconcio dal match contro i felsinei. Convocati Becao e Llorente, ma entrambi non al meglio e partiranno dalla panchina. Contro gli azzurri in campo il giovane Makengo e non si esclude anche Ouwejan per Molina. L’Udinese si affiderà al talento di De Paul, seguito anche dal club azzurro, per cercare comunque di onorare la gara e chiudere al meglio la stagione.

Udinese – Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytink, Stryger Larsen, De Paul (C), Walace, Makenko, Ouwejan, Pereyra, Okaka All. Gotti

La Redazione