Ufficiale, SSCN – I convocati di mister Gattuso: Dries c’è!

Continua il tour de force per il finale di stagione. Tra poche ore al Maradona, Napoli-Udinese, programmata per le ore 20.45, valevole per la 36esima giornata di Serie A. Arbitro del march il signor Calvarese di Teramo. Da pochissimo mister Gattuso ha diramato la lista degli uomini “abili” per la gara:

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), Labriola (61), D’Agostino (56).