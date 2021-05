Stryger Larsen (centr. Udinese): “Siamo a Napoli con un obiettivo, i tre punti”

L’Udinese questa sera affronterà il Napoli per la terz’ultima giornata allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20,45. Ieri sera attraverso ai canali friulani le parole dell’esterno di centrocampo Stryger Larsen. “Non è facile con il Napoli in grande forma, ma credo che possiamo fare punti. All’andata abbiamo fatto una bella gara contro di loro. Noi stiamo bene, abbiamo giocato bene con il Bologna, abbiamo sbagliato alla fine, ma stiamo bene. Il Napoli non ha solo i tre accaniti, ha tanti buoni giocatori come la squadra. Ma noi siamo qui per fare punti domani”.

Interviene Forestieri: “Io sto benissimo, giocare nello stadio di Maradona per noi argentini è emozionante. Per noi Diego è più conosciuto del Papa”.

