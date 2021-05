SKY, Luca Gotti: “Ottimo Napoli, più pronto della Juventus”

“Un ottimo Napoli e noi in difficoltà” in sintesi il commento dell’ allenatore dell’ Udinese ai microfoni Sky. Luca Gotti aggiunge: “Siamo in emergenza, sono scesi in campo elementi che in condizioni normali non avrebbero giocato, questo insieme di fatti ed un Napoli in gran forma hanno fatto venir fuori tutti i nostri limiti. Il Napoli, sia mentalmente che fisicamente mi sembra più pronto della Juventus. Questa sera abbiamo subito la sconfitta più dura della stagione, in verità non mi aspettavo di assistere ad una gara del genere. Dopo aver perso 5-1 non potete chiedermi del futuro, è difficile rispondere. Dico solo che se non ci fosse la do,menica, quello dell’ allenatore sarebbe un bellissimo lavoro”