SERIE A – Napoli-Udinese 5-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro lo Spezia, cercava conferme, in casa contro l’Udinese di Gotti e l’atteggiamento è quello giusto. Nella prima frazione azzurri con ritmi alti, anche se manca la precisione. Vicino al gol con Di Lorenzo, palla alta da pochi passi. La rete arriva con Zielinski che ribadisce in rete, la parata di Musso sul tiro di Osimhen. Il raddoppio è invece una prodezza di Fabian Ruiz, tiro a giro, imparabile per il portiere ospite. A fine primo tempo rete della bandiera di Okaka, imparabile per Meret. Nella ripresa la musica però non cambia e arriva la terza rete. Errore nel rinvio di Musso e Lozano, nonostante la scivolata segna il gol. Il poker del Napoli è realizzato da Di Lorenzo che da pochi passi non fallisce il bersaglio. Nel finale prima la traversa di Insigne e poi diagonale vincente del capitano per il 5-1. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Anche questa sera l’ex Empoli ha confermato il suo buon momento in maglia azzurra. Sfiora il gol ad inizio gara. Contiene le incursioni di Molina. Si riscatta nel secondo tempo con il gol sotto porta. Ormai è una garanzia.

Manolas 6 – Mezzo voto in meno per il gol di Okaka, per il resto attento in fase di copertura. Non segna solo per la bravura di Musso-

Hysaj 6,5 – Il laterale albanese, dopo le ultime gare, non brillanti in fase difensiva, stasera invece attento su Stryger Larsen. Nella ripresa bene in fase di spinta, compreso nel finale.

Bakayoko 6,5 – Terza gara da titolare nelle ultime cinque per il mediano degli azzurri. Copre in tutte le zone del campo, senza sbagliare, quasi mai. Ancora meglio nella ripresa dove resta concentrato fino alla fine.

Fabian Ruiz 7,5 – La prestazione dell’ex Betis Siviglia è stata sontuosa. Non sbaglia in difesa e lancia al meglio i compagni. Realizza una rete come con il Brescia dello scorso anno. Anche nella ripresa resta attento e si riscatta dopo le ultime due partite.

Lozano 6 – Il messicano, come con il Cagliari, non spinge, anzi sembra in affanno. Nella ripresa segna la rete e fino al cambio trova fiducia.

Zielinski 6,5 – Il polacco ad inizio gara non sembra trovare la posizione. Segna la rete numero 8 in campionato e sembra sbloccarsi. Da una mano in difesa e resta sempre sul pezzo fino al momento del cambio.

Insigne 6 – Non certo la sua miglior partita, soprattutto nel primo tempo. Cresce nel finale di gara dove coglie la traversa e poi segna con un bel diagonale.

Osimhen 7 – Il nigeriano non segna, ma regala spettacolo con una facilità disarmante. Pressa e corre per la squadra e va vicino più volte alla rete personale. Davvero un diavolo per le difese avversarie. Rischia il giallo e Gatto lo toglie dal campo.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco