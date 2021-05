SERIE A FEMMINILE – Thomas vicinissima all’approdo all’A.c. Milan

Nei giorni scorsi se ne parlava come di una possibile trattativa, ma da oggi c’è l’accordo con l’A.c. Milan. Si tratta della punta attualmente all’A.s. Roma Lindsey Thomas con un accordo biennale. La classe ’95 francese è una prima punta che in questa stagione si è messa in luce con la maglia giallorossa e l’ironia è che si giocherà a fine mese la finale di Coppa Italia tra le due compagini. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com

La Redazione