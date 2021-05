Premier League – Tonfo M.United: City campione di Inghilterra!

Si attendeva solo la conferma ed è arrivata: il Manchester City è campione di Inghilterra! Tutto per merito del Leicester, che vince 2-1 in casa dello United nel recupero della 36a giornata di Premier League e consegna il titolo ai Citicenzs con tre giornate di anticipo. Ospiti avanti con Thomas, pareggio dei Devils con Greenwood cinque ma Söyüncü regala la vittoria alle Foxes, che ritornano al terzo posto in classifica, consolidano la Champions League e danno lo scudetto a Guardiola. Per il Manchester City questa è l’ottava Premier League conquistata