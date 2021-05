Napoli-Spalletti, rimandato tutto a fine campionato

Il Napoli, come spesso accade in queste settimane, gioca su due tavoli, tra campionato e la scelta del nuovo allenatore. Per la seconda questione il prescelto, come riportano le pagine della Gazzetta dello Sport, è Luciano Spalletti. Il tutto non è ancora ufficiale per due motivi. Il primo si aspetta il verdetto sul campo, se sarà Champions oppure no. Il secondo è certamente legato agli aspetti economici e tecnici. Il tutto è rimandato a fine stagione.

La Redazione