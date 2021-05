Napoli-De Paul, la bottega dell’Udinese è sempre molto cara

Questa sera il Napoli affronterà l’Udinese, in una delle tre finali per la corsa Champions, e l’osservato speciale è senz’altro Rodrigo De Paul. Il jolly argentino non è un mistero che piace al club azzurro ma anche alle diverse concorrenti italiane ed europee. Del resto calciatori con le sue doti tecniche e tattiche sono rare da trovare ed è per questo che è entrato nel mirino di De Laurentiis e dello staff di Giuntoli. Il problema, come riporta il Mattino, è sicuramente la società friulana, da sempre bottega molto cara, chiede per lo meno 40 milioni. La sensazione è che se il Napoli dovesse realmente fare sul serio, ci sarebbe un canale privileggiato con la famiglia Pozzo.

La Redazione