L. Pavarese, dirigente: “Diego è immortale ma mancherà sempre”

A Radio Marte è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente: “Sono stato un ragazzo fortunato perché ero il segretario generale del Napoli che vinse il primo Scudetto. E’ stato bello poterci ritrovare ieri, anche se in pochi, per ritornare indietro nel tempo con la memoria. Ci siamo ripromessi di farlo ogni 10 maggio, ogni anno, anche per ricordare il grande Diego che è immortale ma che comunque ci mancherà sempre. Foggia? Squalifica indegna, non ha offeso nessuno. Mazzoleni mi risulta essere un cattolico praticante e quando è in Chiesa non deve pensare di entrare in una lavatrice. Fossi stato un tesserato del Benevento probabilmente mi avrebbero squalificato a vita.”

Fonte: Radio Marte