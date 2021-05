Ieri pomeriggio allenamento e poi subito ritiro. Fiorentina per ora lontana dalla testa di Gattuso

Gattuso concentrato sull’obiettivo Champions, sulla partita con l’Udinese e sulle ultime due di campionato. Poi il suo futuro sempre più lontano da Napoli con la Fiorentina che resta l’opzione forte per il prossimo anno, discorsi questi che verranno affrontati concretamente al termine della stagione. Ora la sfida con l’Udinese e le scelte di Ringhio che cambierà qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto lo Spezia: gli azzurri hanno svolto la rifinitura ieri pomeriggio e poi in serata sono andati in ritiro. In difesa ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj per il ruolo di terzino sinistro, in attacco stavolta Lozano è favorito su Politano. A centrocampo è in corsa per una maglia da titolare Bakayoko che potrebbe partire dall’inizio al posto di Demme in coppia con Fabian Ruiz. Mertens ieri si è allenato in gruppo, ha smaltito l’infortunio alla caviglia accusato con lo Spezia ma andrà inizialmente in panchina: giocherà Osimhen, il grande trascinatore delle ultime partite che è arrivato a quota 10 reti in campionato. Devastante contro lo Spezia, impossibile da fermare per i difensori avversari: è andato via mille volte in profondità, ha segnato una doppietta e servito un assist d’oro a Lozano. Proverà a dare continuità in termini di gol e a essere ancora decisivo con l’Udinese. Osimhen però è diffidato e per lui c’è il pericolo ammonizione, un giallo gli farebbe saltare la prossima sfida contro la Fiorentina. R. Ventre (Il Mattino)