Gravina su Lotito e la Juventus, nessuna deroga!

La pagina della Superlega non è ancora chiusa del tutto. Anzi. Resta la posizione della Juventus. «In nove club hanno già fatto retromarcia ma se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega. Ma questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali come Uefa e Fifa e alcuni club». E poi avverte Lotito, nel caso ce ne fosse bisogno, che deroghe per lui non verranno fatte. «La Lazio e la Salernitana hanno la stessa proprietà e la stessa situazione di controllo non può essere mantenuta, pena la mancata iscrizione al campionato Lotito e la Salernitana hanno goduto di una deroga data dieci anni fa. E una deroga della deroga non ci sarà. Tanti auguri per la promozione della Salernitana ma le regole sono regole». P. Taormina (Il Mattino)