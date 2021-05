La Juventus si giocherà nelle ultime tre giornate la possibilità di qualificarsi in Champions, anche se ora la strada non è così spianata come poteva sembrare. Nel frattempo a Bein Sport parla del suo futuro il portiere dei bianconeri Gigi Buffon: “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza: o smetto di giocare o continuo se trovo una situazione che mi dà ancora stimoli”.

La Redazione