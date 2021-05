Gattuso attende conferme dalla difesa, Koulibaly e Mak ancora assenti

Mancheranno ancora Koulibaly per l’infortunio muscolare e Maksimovic per la positività al Covid-19: la coppia centrale sarà nuovamente composta da Manolas e Rrahmani che si è comportata benissimo contro lo Spezia. I due difensori centrali non hanno concesso nulla fornendo due prestazioni di grande spessore: una prova di grande personalità sia del difensore greco che di quello kosovaro che per la prima volta in campionato hanno giocato insieme per una partita intera. La solita garanzia a destra rappresentata da Di Lorenzo, perfetto in fase difensiva e decisivo anche nella spinta sulla fascia con le sue sovrapposizioni come in occasione della prima rete messa a segno da Zielinski. In porta Meret. Napoli che proverà a confermare anche la solidità difensiva: quella azzurra con 39 reti al passivo è la terza difesa meno battuta dopo Inter e Juventus.R. Ventre (Il Mattino)