G. Scarlato, ex Napoli ed Udinese: “Se dovesse andare in Champions, servono rinforzi soprattutto in difesa”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore di Napoli e Udinese e attuale allenatore dell’Under-17 del Benevento: “L’Udinese può creare problemi al Napoli, giocherà con la mente libera essendosi salvata con largo anticipo. La coppia Manolas – Rrahmani ha ben figurato contro lo Spezia. Rrahmani, tranne che all’esordio, si è sempre comportato egregiamente quando chiamato in causa. Se il Napoli dovesse andare in Champions League, serviranno diversi rinforzi, soprattutto in difesa. A Benevento c’è molta tensione, il dispiacere per aver dilapidato il grande vantaggio sul terzultimo posto è enorme, al di là del controverso episodio contro il Cagliari”

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio Punto Nuovo