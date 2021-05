[Formazioni] Napoli-Udinese, ritorna Ospina. Gotti punterà sul giovane Makengo

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli punterà ad un altro successo per restare in piena zona Champions. Avversario l’Udinese, matematicamente salvo, ma che giocherà con la giusta serenità. In casa azzurra, Gattuso effettuerà cambi di formazione. Ritorno di Ospina in porta. A centrocampo e in attacco le altre novità. Bakayoko al posto di Demme, Lozano in vantaggio su Politano. Il tecnico dei friulani Gotti dovrà fare a meno anche di Arslan, al suo posto il giovane Makengo. In attacco Pereyra dietro all’unica punta Okaka, Llorente partirà dalla panchina.



Fonte: CdS