La squadra friulana è già in città in attesa del match di questa sera. Fernando Forestieri, attaccante dell’Udinese, in diretta da Napoli, ha parlato al canale ufficiale della sfida di domani allo stadio Maradona: “Io sto benissimo, giocare nello stadio di Maradona per noi argentini è emozionante. Per noi Diego è più conosciuto del Papa”.