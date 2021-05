Dossena, ex Napoli: “Il Napoli sicuramente andrà in Champions”

Su Radio Crc, è interveuto l’ex difensore di Liverpool, Napoli e Udinese, Andrea Dossena, ecco le sue parole: “Il Napoli andrà in Champions, però mi sarei aspettato uno svantaggio minore rispetto all’Inter. I nerazzurri sono superiori, ma non così tanto. Con l’ingaggio di Pirlo, la Juve voleva dare peso ai giocatori, ma ha sbagliato. In questo momento CR7 è deleterio, ma non si può togliere. Il Napoli chiuderà il campionato nelle prime posizioni, a giocarsi l’ultimo posto Champions saranno Milan e Juve. Gli azzurri avrebbero potuto avere qualche punto in più. Purtroppo gli infortuni nella parte centrale della stagione non ha permesso al Napoli di ridurre le distanze dall’Inter. I nerazzurri sono superiori, ma non di tanto. Crollo-Juve? La dirigenza bianconera ha voluto rinunciare a Sarri, uno dei tre migliori allenatori in circolazione, per affidarsi a Pirlo perché la Juve intendeva dare più forza ai giocatori. Non è andata per il verso giusto. La Juve ha tanti problemi. Cristiano Ronaldo, ad esempio, è in questo momento deleterio, ma per statura e importanza è intoccabile. Pirlo avrebbe dovuto fare esperienza, come la sto facendo io in Serie D alla guida del Crema. Però, se fossi stato al suo posto avrei accettato la proposta della Juve. Non ho problemi a fare la gavetta, ma se posso saltare qualche gradino, lo faccio volentieri. Mourinho alla Roma? L’arrivo di Mourinho alla Roma è un bene per i giallorossi e per tutto il calcio italiano, la Roma sul mercato avrà molto più appeal. Penso che i giallorossi si renderanno protagonisti di una campagna trasferimenti scintillante. D’altra parte, senza conoscere bene il budget, Mourinho non avrebbe mai accettato l’offerta dei Friedkin”.