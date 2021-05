Dopo Inler, Quagliarella, Allan, Zielinski e Meret, DeLa riprova a pescare nel “Pozzo”

De Laurentiis confida nel buon rapporto con la famiglia Pozzo. Sull’asse Udine-Napoli sono state messe in piedi tante trattative importanti: da Inler a Quagliarella, da Allan a Zielinski, finendo a Meret, ultimo gioiellino della collezione. Oggi in casa friulana tutti guardano a De Paul. Il Napoli lo considera perfetto per la sua duttilità: gioca mezzala, trequartista e anche esterno. Ha gli occhi addosso di diversi big club, ma il patron azzurro spera di riuscire ad avere un canale privilegiato nella trattativa, esattamente come è stato in passato. Al momento per strappare il centrocampista argentino alla famiglia Pozzo occorrerebbero non meno di 40 milioni di euro.

Il Mattino