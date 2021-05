DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Udinese, le probabili scelte di Gattuso e Gotti

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Calvarese; Ass1: Vecchi; Ass2: Perrotti; IV: Pezzuto; VAR: Nasca; AVAR: Alassio

18,10 – Le ultime su Napoli-Udinese, secondo i colleghi di Sky Ugolini e Modugno. In casa azzurra i ballottaggi sarebbero stati vinti da Meret, Hysaj, Bakayoko e Lozano. Per i friulani invece molti i cambi, dove il dubbio in difesa è Nuytinck non al meglio, ma dovrebbe stringere i denti. Punteranno sugli argentini che vorranno mettersi in mostra nello stadio del loro idolo.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, a livello climatico, ci sarà la pioggia con schiarita in vista della sfida tra il Napoli e l’Udinese.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli, cercherà un altro successo, per tenersi stretta la zona Champions. Avversario degli azzurri è l’Udinese, già salvi, per questo con la testa sgombra per fare una buona prestazione. Per i partenopei recupero in attacco di Mertens, mentre ancora out per infortunio Koulibaly, Ghoulam e Lobotka e per Covid-19 Maksimovic. Il tecnico dei friulani Gotti ha recuperato per la difesa Becao e in attacco l’ex Llorente. Out invece per infortunio: Nestorovski, Deulofeu e Arslan. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco