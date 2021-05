De Core: “Mazzoleni ha sbagliato la mancata uniformità del VAR, ha violato le regole del protocollo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, vice-direttore ed editorialista del Corriere dello Sport: “La mancanza di uniformità sull’utilizzo del VAR è inaccettabile, Mazzoleni ha violato le regole del protocollo. Doveri avrebbe dovuto confermare la sua prima decisione, quindi la responsabilità va equamente divisa tra lui e Mazzoleni. De Paul è un giocatore completo, sa giocare a tutto campo ed eccelle in ogni categoria, anche in quelle meno visibili. Penso sia ormai maturo per andare in una grande squadra.