D’Agostino, ex calciatore: “Gattuso? Meriterebbe la riconferma”

Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Udinese e Fiorentina, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Nel Napoli attuale avrei giocato nel centrocampo a due. Fabian Ruiz? Può fare tutti i ruoli, è bravo nelle due fasi, e a me piace tantissimo. Insieme a Zielinski, si completano. Seguo gli azzurri con molta attenzione, il centrocampo è una parte nevralgica della manovra della squadra partenopea. Gattuso? Meriterebbe la riconferma, con l’organico al completo sta facendo un ottimo lavoro e lo sta dimostrando in queste ultime giornate. Rino ha avuto diversi problemi, anche personali, e non semplice sopperire ad assenze importanti. Anche io, in questo ultimo mese e mezzo, non ho avuto tutta la rosa a disposizione: non avevo sette titolari, e purtroppo siamo usciti ai play-off. Quando ti mancano così tanti titolari, fai difficoltà in tutte le categorie. Al Napoli è mancata l’imprevedibilità in fase offensiva, quest’ultima ritrovata con il rientro di Osimhen.”