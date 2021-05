Da Ospina a Bakayoko, Gattuso ha fatto le sue scelte per l’Udinese

Il Napoli questa sera affronterà l’Udinese, per la terz’ultima di campionato, con fischio d’inizio alle ore 20,45 e per Gattuso ci sono ancora scelte da fare per l’undici da mandare in campo. In porta sembra che stavolta possa spuntarla Ospina, pienamente guarito, rispetto a Meret. A centrocampo probabile turno di riposo per Demme, pronto Bakayoko, tra l’altro segnò all’andata nel finale contro i friulani. Infine Lozano stavolta la dovrebbe spuntare su Politano per il ruolo di laterale destro. Mertens ieri si è allenato con il gruppo, si deciderà stamattina se convocare il belga.

La Redazione