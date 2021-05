Corsa Champions – “Il Mattino” dà le sue formazioni di Napoli e Udinese. Gattuso fa solo due cambi

Un’altra finale nella corsa Champions con l’Udinese al Maradona. Gli azzurri di Gattuso, ora quarti con un punto in più sulla Juve sono chiamati a conquistare un altro successo nell’anticipo di stasera per allungare sui bianconeri e scavalcare Milan e Atalanta in attesa poi che tutte le rivali scenderanno domani in campo. Napoli padrone del proprio destino in questo finale di stagione perché vincendo tutte e tre le partite che mancano (stasera con l’Udinese, domenica con la Fiorentina e poi l’ultima con il Verona) gli azzurri sarebbero certi di un posto nella prossima Champions. R. Ventre (Il Mattino)

Così probabilmente in campo