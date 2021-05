AdL e il suo rito scaramantico in vista di Napoli-Udinese

Al Napoli mancano ben tre finali, prima di conoscere il suo destino, ovviamente l’obiettivo principale è la conquista della zona Champions e non si vuole lasciare nulla al caso. Contro l’Udinese vietato fare passi falsi, riscattare il pari beffa contro il Cagliari. Per questo che De Laurentiis, sarà vicino a Gattuso e alla squadra, al solito Hotel Britannique. Si curerà ogni dettaglio per ottenere il massimo contro i friulani e restare agganciato alla zona Champions. Per la serie non è vero ma ci credo.

La Redazione